Parigi, incendio devasta il mercato degli Enfants Rouges

Un incendio ha "devastato" nella notte il Marchè des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi situato in Rue de Bretagne, nel III arrondissement della città. Lo ha reso noto il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil. "Il mercato degli Enfants Rouges, ahimè, devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato ma mercato totalmente distrutto", ha postato Weil su X chiedendo ai residenti e agli automobilisti di evitare la zona per agevolare le operazioni di soccorso. L'origine dell'incendio è sconosciuta e le autorità non hanno ancora specificato l'esatta entità dei danni.

L'intervento dei vigili del fuoco

"Abbiamo domato l'incendio, quindi non si propagherà oltre il mercato coperto", ha spiegato ai cronisti il tenente colonnello Pierre de Bouvier, secondo il quale la "struttura metallica" del mercato è "parzialmente crollata all'interno". Un vigile del fuoco "ha avuto un lieve malore" ma non sono stati segnalati altri feriti, ha aggiunto, precisando che i vigili del fuoco hanno ricevuto l'allarme alle 4.15 di lunedì mattina.

Fondato nel 1615, il Marchè des Enfants Rouges era stato dichiarato monumento storico nel 1982 e prende il nome dagli abiti di stoffa rossa indossati dagli orfani curati in un ospedale fondato nel 1536 nelle vicinanze da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I. Questo ospedale chiuse nel 1772 e il mercato fu intitolato in memoria di questi "bambini rossi" alla fine del XVIII secolo.