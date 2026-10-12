La politica ha motivato con ragioni personali, su Instagram, la sua scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare. Ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le sono arrivati dagli alleati dell'Unione (Cdu-Csu)

Terremoto nell'Spd in Germania: Baerbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del Lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali, su Instagram, la sua scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare. Ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione (Cdu/Csu).

Il messaggio per annunciare le dimissioni

"Cari compagni e compagne, cari colleghi e colleghe, oggi mi rivolgo a voi con un messaggio molto personale", ha scritto. "Dopo la morte della mia figliastra, mi sono resa conto di aver bisogno di tempo per elaborare il lutto. Vorrei concedermi tutto il tempo necessario. Inoltre, devo purtroppo constatare che gli attacchi pubblici nei miei confronti, purtroppo anche da parte dei ranghi del partner di coalizione, si sono intensificati in questo momento per me personalmente difficile". "Poiché al momento non riesco a trovare la forza necessaria per svolgere appieno, con breve preavviso, i miei compiti governativi e di partito, ho deciso di rinunciare a entrambe le cariche. Per questo motivo ho informato il mio copresidente e vicecancelliere Lars Klingbeil che, a partire da oggi, mi dimetto dalla carica di presidente del partito. Allo stesso tempo, ho chiesto al Cancelliere federale di sollevarmi dall'incarico di Ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali", ha concluso.