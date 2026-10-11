Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump, nuovo affondo contro i media: indagine su 5 network per mancata copertura

Mondo
©Ansa

Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un'inchiesta contro le testate parte del pool che segue il presidente: Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News. L'ipotesi è quella di una violazione delle leggi federali antitrust in occasione della sospensione della copertura delle attività del presidente dopo l'accesso alla Casa Bianca negatoalla Cnn

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando sui principali network televisivi americani per accertare se abbiano violato le leggi antitrust interrompendo temporaneamente la copertura congiunta delle attività di Donald Trump. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Giustizia Emily Covington, spiegando che si indaga per una potenziale violazione delle leggi federali antitrust. L'indagine riguarda il pool di giornalisti televisivi accreditati alla Casa Bianca di Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News.

Covington: "Boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act"

"I membri del pool di giornalisti televisivi hanno boicottato la copertura degli eventi della Casa Bianca. I boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act. La Divisione Antitrust sta semplicemente indagando per determinare se queste testate giornalistiche abbiano violato le leggi antitrust", ha dichiarato Covington.

Potrebbe interessarti

Wsj: "Trump ha valutato di allontanare tutta la stampa da Casa Bianca"

Copertura interrotta dopo divieto d'accesso a Cnn

I network sono stati contattati per richiedere comunicazioni relative al 'pool' televisivo della Casa Bianca. Lo scorso mese i network hanno tutti sospeso la copertura per il pool dopo che Trump ha vietato a Cnn l'accesso alla Casa Bianca, impedendole di partecipare al pool. Il pool è un gruppo di reti a rotazione che si dividono il compito di registrare le attività del presidente durante le apparizioni pubbliche e i viaggi e distribuisce poi le informazioni e i contenuti multimediali, come filmati video e audio, agli altri organi di informazione.

Mondo: Ultime notizie

Nuovo attacco Houthi all'aeroporto di Riad: ci sono feriti. LIVE

live Mondo

Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti....

Trump: "Tregua energetica Kiev-Mosca". Zelensky: "Non sapevo". LIVE

live Mondo

Il presidente Usa ha annunciato una tregua "con effetto immediato" tra Ucraina e Russia. Zelensky...

Usa, Trump vuole dare il suo nome a un oceano

Mondo

Dopo il Golfo e il lago d'America, il presidente statunitense punta a rinominare il Pacifico o...

Papa Leone ha un nodulo al polmone, le reazioni da Mattarella a Meloni

Mondo

"I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici...

"AI e guerra nucleare: l'umanità potrebbe finire nel 2100". Lo studio

Mondo

A stilare un elenco di 17 rischi globali sono stati gli esperti della Commissione Lancet sulle...

Mondo: I più letti