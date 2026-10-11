Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un'inchiesta contro le testate parte del pool che segue il presidente: Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News. L'ipotesi è quella di una violazione delle leggi federali antitrust in occasione della sospensione della copertura delle attività del presidente dopo l'accesso alla Casa Bianca negatoalla Cnn ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando sui principali network televisivi americani per accertare se abbiano violato le leggi antitrust interrompendo temporaneamente la copertura congiunta delle attività di Donald Trump. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Giustizia Emily Covington, spiegando che si indaga per una potenziale violazione delle leggi federali antitrust. L'indagine riguarda il pool di giornalisti televisivi accreditati alla Casa Bianca di Cnn, Nbc, Abc, Cbs e Fox News.

Covington: "Boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act" "I membri del pool di giornalisti televisivi hanno boicottato la copertura degli eventi della Casa Bianca. I boicottaggi di gruppo tra concorrenti commerciali possono violare lo Sherman Act. La Divisione Antitrust sta semplicemente indagando per determinare se queste testate giornalistiche abbiano violato le leggi antitrust", ha dichiarato Covington. Potrebbe interessarti Wsj: "Trump ha valutato di allontanare tutta la stampa da Casa Bianca"