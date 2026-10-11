Francia, Glucksmann vince le primarie socialdemocratiche

"Il nostro vero avversario è l'estrema destra e ci uniremo per condurre la lotta": lo ha detto Raphael Glucksmann nel corso del suo intervento dopo il trionfo nelle primarie socialdemocratiche in vista della corsa all'Eliseo del 2027. L'eurodeputato e fondatore di Place Publique, 46 anni, ha quindi lanciato un appello all'unità per "impedire ai trumpiani, ai putiniani, agli xenofobi e ai demagoghi di impadronirsi della République".

Ségolène Royale: "Delusa, sosterrò il vincitore per alleanza sinistra"

Glucksmann ha già incassato la conferma del sostegno di Ségolène Royal. L'ex ministra e candidata all'Eliseo nel 2007 si è detta "molto delusa" per essersi fermata appena al 7,62% dei voti alle primarie ma ha assicurato di attenersi alla Carta dei candidati che ha sottoscritto insieme agli altri: "Ovviamente sosterrò chi ha vinto le primarie stasera. A patto che si realizzi un'unione delle forze di sinistra. Contribuirò con tutte le mie forze a questo avvicinamento. È la prima volta che il Partito socialista non ha un proprio candidato ufficiale, con il marchio del partito. Bisogna compensare questa situazione con un'unione delle forze". Royale nega però che il suo sia un sostegno condizionato ma "un sostegno che richiama gli impegni assunti per partecipare a queste primarie", quelli di "unire la sinistra", guardando in particolare a "Partito comunista e Verdi", "prima di rivolgersi al centro". E La France Insoumise? "Sono già in campagna elettorale e sono molto avanti", osserva.