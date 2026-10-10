Vivere in guerra è vivere, non solo essere vivi

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana racconta la missione in Libano con i cooperanti internazionali di Avsi Foundation. E riflette su cosa significa, davvero, la guerra: è silenzio, è attesa, è ambiguità. Ma soprattutto, vivere in guerra è vivere. Non solo respirare ancora