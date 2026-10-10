Varsavia, tre feriti per un attacco con un coltello in una scuola

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Varsavia, tre feriti per attacco con coltello in una scuola: terzo episodio in 4 giorni

Mondo
©Getty

Il portavoce della polizia ha riferito che la responsabile dell'aggressione è una studentessa 21enne dell'istituto che è stata fermata. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi che hanno alimentato nel Paese i timori di emulazione di atti violenti tra i giovani

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tre persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con coltello presso un istituto di istruzione superiore a Varsavia. Lo riferisce la polizia citata da Reuters online. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi che hanno alimentato in Polonia i timori di emulazione di atti violenti tra i giovani: il terzo in quattro giorni. "Oggi alle 12:30 abbiamo ricevuto la segnalazione di un incidente che ha coinvolto l'uso di un'arma pericolosa", ha dichiarato a Reuters il portavoce della polizia Jakub Filipiak. "Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono critiche. Anche altre due persone presenti sul posto hanno riportato lesioni, ma non è stato necessario il ricovero ospedaliero". Il portavoce ha riferito che la responsabile dell'aggressione è una studentessa 21enne dell'istituto che è stata fermata dalla polizia.

Le vittime e l'autrice dell'aggressione non si conoscevano

Secondo i primi accertamenti della polizia, l'autrice dell'aggressione e le persone colpite non si conoscevano, ha riportato la Pap. La polizia ha dichiarato di aver effettuato controlli in circa 50mila strutture a partire da ieri, e di aver fermato 76 persone. Le autorità avevano precedentemente affermato che la maggior parte dei fermati erano adolescenti che avevano lanciato minacce online.

Mondo: Ultime notizie

Missile degli Houthi sull'aeroporto di Riad, decine di feriti. LIVE

live Mondo

Poco prima, lo scalo aveva invitato i viaggiatori a "contattare la compagnia aerea e confermare...

Ucraina, Trump si accorda con Putin per il diesel e scarica Zelensky

live Mondo

Il presidente Usa attacca Zelensky: "Vuole creare problemi al mondo. Suggerisco che l'Ucraina...

Varsavia, tre feriti per un attacco con un coltello in una scuola

Mondo

Il portavoce della polizia ha riferito che la responsabile dell'aggressione è una studentessa...

Christa Pike dimessa dall'ospedale, torna in carcere negli Usa

Mondo

L'annuncio è stato dato dai legali della donna sopravvissuta a una doppia iniezione letale. "È...

Mosca, droni contro aeroporti impediscono atterraggio di Putin

Mondo

 Lo riporta il The New York Times, sottolineando che il presidente russo e i membri del suo...

Mondo: I più letti