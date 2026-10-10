Varsavia, tre feriti per un attacco con un coltello in una scuola

Il portavoce della polizia ha riferito che la responsabile dell'aggressione è una studentessa 21enne dell'istituto che è stata fermata. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi che hanno alimentato nel Paese i timori di emulazione di atti violenti tra i giovani

Tre persone sono rimaste ferite oggi in un attacco con coltello presso un istituto di istruzione superiore a Varsavia. Lo riferisce la polizia citata da Reuters online. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi che hanno alimentato in Polonia i timori di emulazione di atti violenti tra i giovani: il terzo in quattro giorni. "Oggi alle 12:30 abbiamo ricevuto la segnalazione di un incidente che ha coinvolto l'uso di un'arma pericolosa", ha dichiarato a Reuters il portavoce della polizia Jakub Filipiak. "Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono critiche. Anche altre due persone presenti sul posto hanno riportato lesioni, ma non è stato necessario il ricovero ospedaliero". Il portavoce ha riferito che la responsabile dell'aggressione è una studentessa 21enne dell'istituto che è stata fermata dalla polizia.

Le vittime e l'autrice dell'aggressione non si conoscevano

Secondo i primi accertamenti della polizia, l'autrice dell'aggressione e le persone colpite non si conoscevano, ha riportato la Pap. La polizia ha dichiarato di aver effettuato controlli in circa 50mila strutture a partire da ieri, e di aver fermato 76 persone. Le autorità avevano precedentemente affermato che la maggior parte dei fermati erano adolescenti che avevano lanciato minacce online.