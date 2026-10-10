Usa, 4 morti e 900 mila utenze senza luce per il passaggio di Isaias

La tempesta si è indebolita venendo declassata da uragano a ciclone post-tropicale, ma i danni restano comunque ingenti e ci sono vittime

È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d’America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama, l'ufficio della governatrice Kay Ivey ha riferito a Cbs News di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman, a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre due vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.

Da uragano a ciclone post-tropicale

Come annunciato dal Centro nazionale uragani (Nhc) degli Stati Uniti, la tempesta Isaias, dopo aver toccato terra in Florida e colpito la costa del Golfo del Messico portando forti piogge e venti violenti, "si è indebolita molto rapidamente sopra l'Alabama trasformandosi in un ciclone post-tropicale". La tempesta ha comunque lasciato quasi 900.000 abitazioni ed esercizi commerciali senza elettricità - di cui quasi 440.000 nella sola Florida e oltre 310.000 nel vicino stato dell'Alabama - secondo quanto riportato dal sito specializzato poweroutage.us. La conta dei danni è appena iniziata e, anche se il peggio sembra essere passato, il rischio è che il conto diventi salato.