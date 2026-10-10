Mosca, droni contro aeroporti impediscono atterraggio di Putin

Lo riporta il The New York Times, sottolineando che il presidente russo e i membri del suo governo stavano rientrando dal Turkmenistan
Ieri una raffica di droni ucraini ha causato la chiusura degli aeroporti di Mosca per alcune ore, costringendo diversi aerei del governo russo - incluso quello che trasportava Vladimir Putin - a sorvolare la capitale prima di dirigersi verso San Pietroburgo e atterrare a Mosca solo successivamente. Lo riporta il The New York Times, sottolineando che Putin e i membri del suo governo stavano rientrando dal Turkmenistan. Non è chiaro quale degli aerei trasportava Putin: il presidente russo ha infatti vari Il-96-300PU nella sua flotta chiamata 'Flying Kremlin'. I velivoli identifici viaggiano insieme per tutelare la sicurezza di Putin. Secondo i dati di FlightRadar24, due degli aerei sono stati costretti a manovre di volo anomale nello spazio aereo intorno a Mosca. Il terzo aereo è stato dirottato a San Pietroburgo per poi raggiungere Mosca in un secondo momento.