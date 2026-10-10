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Mosca, droni contro aeroporti impediscono atterraggio di Putin

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 Lo riporta il The New York Times, sottolineando che il presidente russo e i membri del suo governo stavano rientrando dal Turkmenistan

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Ieri una raffica di droni ucraini ha causato la chiusura degli aeroporti di Mosca per alcune ore, costringendo diversi aerei del governo russo - incluso quello che trasportava Vladimir Putin - a sorvolare la capitale prima di dirigersi verso San Pietroburgo e atterrare a Mosca solo successivamente. Lo riporta il The New York Times, sottolineando che Putin e i membri del suo governo stavano rientrando dal Turkmenistan. Non è chiaro quale degli aerei trasportava Putin: il presidente russo ha infatti vari Il-96-300PU nella sua flotta chiamata 'Flying Kremlin'. I velivoli identifici viaggiano insieme per tutelare la sicurezza di Putin. Secondo i dati di FlightRadar24, due degli aerei sono stati costretti a manovre di volo anomale nello spazio aereo intorno a Mosca. Il terzo aereo è stato dirottato a San Pietroburgo per poi raggiungere Mosca in un secondo momento.

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