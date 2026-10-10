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Christa Pike dimessa dall'ospedale, torna in carcere negli Usa

Mondo

L'annuncio è stato dato dai legali della donna sopravvissuta a una doppia iniezione letale. "È grata dell'assistenza medica ricevuta in queste circostanze straordinarie. Continuerà a ricevere le cure in prigione"

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Christa Pike è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata in carcere. Lo hanno fatto sapere i suoi legali. "È grata dell'assistenza medica ricevuta in queste circostanze straordinarie. Continuerà a ricevere cure in prigione", hannno aggiunto. Pike è sopravvissuta a due dosi di pentobarbitale, il farmaco usato negli Stati Uniti per l'iniezione letale dei condannati a morte. La 50enne, condannata nel 1995 per l'omicidio di una sua coetanea e da decenni nel braccio della morte, è stata ricoverata per più di una settimana.

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