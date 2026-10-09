Turchia, crolla un edificio a Istanbul: 5 morti tra cui 3 bambini

Da chiarire le cause della tragedia. Due bambine di cinque e dieci anni, un bambino di dodici anni e altre due persone sono morte nel crollo dell'edificio: i piani inferiori del palazzo hanno ceduto, mentre quelli superiori sono rimasti in piedi sopra le macerie

Un edificio è collassato nella parte inferiore per cause ancora da chiarire. Cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte nel crollo de palazzo. La tragedia è avvenuta a Istanbul "nella parte asiatica della metropoli" ha dichiarato l'ufficio del governatore della città. I piani inferiori si sono sgretolati mentre quelli superiori sono rimasti in piedi sulle macerie. Da chiarire le cause del cedimento.

Le vittime

Due bambine di cinque e dieci anni, un bambino di dodici anni e altre due persone sono morte nel crollo, mentre nove persone sono state estratte vive dalle macerie."Le operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie si sono concluse dopo il ritrovamento del corpo dell'ultima vittima alle 6,15 del mattino", ha dichiarato l'ufficio del governatore della città.