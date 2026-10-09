Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Crans-Montana, da ospedali svizzeri fattura da 1,6 milioni per le cure ai feriti italiani

Mondo
©Ansa

Dodici connazionali sono stati curati nelle strutture svizzere dopo l’incendio, per periodi più o meno lunghi. Già ad aprile il governo italiano ha fatto sapere di non volere sostenere le spese sanitarie seguite all'incidente

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È di 1,5 milioni di franchi svizzeri, circa 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai giovani italiani feriti dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation, a Crans Montana. È quanto riferisce Rts, l'ente radiotelevisivo pubblico svizzero. "Complessivamente 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo l’incendio, per periodi più o meno lunghi. Secondo le informazioni raccolte dalla Rts, il costo complessivo delle loro cure ammonta a circa 1,5 milioni di franchi" si legge sul sito del canale.

 

L'accordo tra i paesi europei sulle spese sanitarie all'estero

Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese. "Tuttavia - sottolinea Rts - un accordo tra i Paesi europei prevede che, in caso di cure all’estero, i costi siano a carico del Paese di residenza del paziente".

 

Mondo: Ultime notizie

Alluvione in Cile, fiumi di fango: dichiarato lo stato di catastrofe

Mondo

  Le precipitazioni hanno superato i 140 millimetri in meno di 24 ore, un dato tra i più...

Medioriente, Houthi rivendicano attacco aeroporto Riad: 3 morti. LIVE

live Mondo

Tre sauditi uccisi e diversi stranieri residenti feriti nei due raid condotti dagli Houthi contro...

Attacchi di Kiev su Belgorod, 2 morti e 4 feriti. LIVE

live Mondo

Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a...

Proteste in Francia, continuano le manifestazioni degli studenti

Mondo

Oggi sono ancora 141 gli istituti chiuso in tutto il Paese a seguite delle proteste. Il ministro...

Turchia, crolla un edificio a Istanbul: 5 morti tra cui 3 bambini

Mondo

Da chiarire le cause della tragedia. Due bambine di cinque e dieci anni, un bambino di dodici...

Mondo: I più letti