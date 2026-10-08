Il presidente Usa è al centro della scultura satirica firmata dall'artista danese Jens Galschiot in polemica con le sue politiche sul clima. Il leader statunitense è ritratto sulle spalle di un uomo con un cartello che recita: "Lui sta sprofondando sotto il mio peso: farò di tutto per aiutarlo, tranne scendere dalla sua schiena". È rimasta negli spazi dell'Eurocamera fino all'8 ottobre per iniziativa dell'europarlamentare della Sinistra Ue Per Clausen ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschiot in polemica con le sue politiche sul clima.

Rivestita d'oro 23 carati La statua satirica si intitola Orange Plague, "Peste Arancione" e raffigura il presidente Usa nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di "Re dell'Ingiustizia". Ad accompagnarla dei cartelli con scritto: "Sono seduto sulla schiena di un uomo - si legge -. Lui sta sprofondando sotto il mio peso: farò di tutto per aiutarlo, tranne scendere dalla sua schiena". Firmato 'Il re dell'ingiustizia'. A fianco alla statua un tavolino con tante riproduzioni in miniatura dell'opera.

Esposta su invito dell'eurodeputato danese Per Clausen Ad esporre la statua tra i corridoi dell'Europarlamento è stata l'organizzazione artistica Galschiot, su invito dell'eurodeputato danese della Sinistra Ue Per Clausen. "Siamo impegnati nell'arte ma anche molto attenti al sociale, e le stesse statue le abbiamo portate anche l'anno scorso a Brasilia alla Cop30 dell'Onu sul Clima", ha spiegato all'ANSA Lasse Galschiot, amministratore dell'organizzazione e co-autore dell'opera assieme al fratello Jens. "In quell'occasione Trump aveva costretto molti Stati a votare contro i loro stessi interessi, minacciandoli con dazi e guerre commerciali. Dando le statue ai rappresentanti dell'Onu volevamo mandare il messaggio che forse uno degli argomenti da discutere in agenda avrebbe dovuto essere l'atteggiamento di Trump", ha aggiunto. "È una rappresentazione di come viene gestito il potere nel mondo, chi ne ha di più lo usa per schiacciare gli altri", ha concluso Galschiot.