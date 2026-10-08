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Spagna, post di Sanchez per Maricarmen: "Perdita che sentiamo nostra"

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 Messaggio su X del premier spagnolo per la morte dell'anziana che era diventata il simbolo delle proteste per la crisi abitativa nel Paese

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"Tutto il mio affetto alla famiglia e ai cari di Maricarmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Riposi in pace". Lo scrive su X il premier spagnolo, Pedro Sanchez rispetto alla morte dell'anziana che era diventata il simbolo delle proteste per la crisi abitativa in Spagna.

 

La donna è deceduta ieri all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dov'era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta tv, mentre era su una barella, dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal Sindicato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.

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