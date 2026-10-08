La campagna elettorale Rubio per il 2028 è già iniziata

Il segretario di Stato Usa è stato ad Atene, un luogo simbolico, per la prima tappa di un viaggio europeo, con cui porta in tour la sua visione del mondo e della politica a stelle e strisce, con lo sguardo rivolto alle presidenziali che si terranno tra due anni. Parla quindi come un futuro potenziale presidente degli Stati Uniti, ribadendo la dottrina Trump e il superamento del multilateralismo
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