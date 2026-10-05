Birmingham, acquista una casa all'asta e il Comune per sbaglio gli regala anche una scuolaMondo
Una vicenda paradossale emersa a seguito del dissesto finanziario del Comune di Birmingham che rischia di stravolgere la vita di 324 alunni iscritti all'istituto elementare George Dixon, situato nel sobborgo di Edgbaston
Nel 2013, Sukhjit Bains acquista all'asta una casa a Birmingham per 395.000 sterline, quasi 500 mila euro. Un trilocale fatiscente, in origine destinata al custode dell’edificio. Ma a causa di un errore di compravendita, nella vendita viene inclusa anche una scuola elementare.
Il caso virale
Per una clamorosa svista dei legali e del notaio comunale che convalidarono la transazione, nell'atto di vendita venne inclusa per sbaglio l'intera scuola adiacente, la George Dixon Primary School, facente parte dello stesso lotto catastale. L’errore è rimasto nascosto fino al 2023 ed è stato notificato all'acquirente soltanto nel 2025, trasformando l'immobile in un bene dal valore di milioni di sterline. Il caso è rimbalzato con forza su X poiché i dettagli della vicenda, i documenti legali e le trattative (anche alla luce del fatto che il Comune di Birmingham ha poi dichiarato bancarotta nel 2023) sono stati condivisi e commentati da numerosi account e testate giornalistiche internazionali proprio in questi giorni. Mentre la casa è rimasta sfitta ed è diventata nel tempo un riparo per senzatetto, l'amministrazione cittadina ha ora intrapreso un'azione giudiziaria per sanare lo sbaglio e rientrare in possesso del plesso prima che l'imprenditore possa rivendicarne i diritti o sfrattare alunni e docenti. Uno sbaglio incredibile visto che la scuola è attiva e frequentata da 324 alunni: scatta la battaglia legale milionaria.