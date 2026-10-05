Il caso virale

Per una clamorosa svista dei legali e del notaio comunale che convalidarono la transazione, nell'atto di vendita venne inclusa per sbaglio l'intera scuola adiacente, la George Dixon Primary School, facente parte dello stesso lotto catastale. L’errore è rimasto nascosto fino al 2023 ed è stato notificato all'acquirente soltanto nel 2025, trasformando l'immobile in un bene dal valore di milioni di sterline. Il caso è rimbalzato con forza su X poiché i dettagli della vicenda, i documenti legali e le trattative (anche alla luce del fatto che il Comune di Birmingham ha poi dichiarato bancarotta nel 2023) sono stati condivisi e commentati da numerosi account e testate giornalistiche internazionali proprio in questi giorni. Mentre la casa è rimasta sfitta ed è diventata nel tempo un riparo per senzatetto, l'amministrazione cittadina ha ora intrapreso un'azione giudiziaria per sanare lo sbaglio e rientrare in possesso del plesso prima che l'imprenditore possa rivendicarne i diritti o sfrattare alunni e docenti. Uno sbaglio incredibile visto che la scuola è attiva e frequentata da 324 alunni: scatta la battaglia legale milionaria.