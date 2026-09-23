Sudafrica, agguato di due killer in una casa a Durban: almeno 11 morti

Undici persone sono state uccise da due assalitori che hanno fatto irruzione in un’abitazione a Durban, principale città della provincia di KwaZulu-Natal, nella parte orientale del Sudafrica. La notizia è stata diffusa dal primo ministro della provincia, Thamsanqa Ntuli. "Le vittime, tra cui una donna incinta, erano riunite in una casa poco prima delle 23:00 quando alcuni assalitori armati hanno fatto irruzione sul posto e hanno aperto il fuoco", ha dichiarato il funzionario all’AFP, aggiungendo che due persone sono sopravvissute. In Sudafrica le armi da fuoco sono molto diffuse e le sparatorie sono frequenti, spesso alimentate dalla rivalità tra bande e dalla competizione tra attività commerciali illegali. Sono tre in totale le persone sopravvissute all’attacco, avvenuto a KwaMakhutha, un quartiere povero a sud di Durban, ha riferito la polizia.