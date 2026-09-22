"Il nostro dovere è mantenere una posizione ferma qui alle Nazioni Unite per prendere decisioni che promuovano i nostri interessi comuni, affinché le persone possano scegliere liberamente il proprio destino, il proprio modello di sviluppo e il proprio futuro", ha detto il presidente francese nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York
"La domanda a cui dobbiamo rispondere è molto semplice. La domanda è : vogliamo vivere in questa situazione, con un ritorno alla legge della giungla, o vogliamo vivere in una società internazionale civile?". A dirlo è il presidente francese Emmanuel Macron, che nel suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu a New York ha aggiunto: "Il nostro dovere oggi, più che mai, è mantenere una posizione ferma qui alle Nazioni Unite per prendere decisioni che promuovano i nostri interessi comuni, affinché le persone possano scegliere liberamente il proprio destino, il proprio modello di sviluppo e il proprio futuro".
"Riapertura dello Stretto di Hormuz è una priorità"
Guardando poi alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, Macron ha osservato: Abbiamo una coalizione multinazionale indipendente volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Tale questione non deve essere strumentalizzata a fini di ricatto. Si tratta di un principio cardine del diritto internazionale ed è nell'interesse di tutti noi che le navi possano transitare nello Stretto in sicurezza. Pertanto, anche al fine di tutelare gli interessi energetici di tutti i nostri Paesi, la riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta una priorità".
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"Dovremmo vergognarci tutti per la situazione a Gaza"
"Un anno fa, proprio in quest'Aula, diverse decine di Stati hanno riconosciuto la Palestina. Capisco che alcuni siano molto cinici: l'avete riconosciuta solo sulla carta, dicono, guardate la realtà dei fatti. Ma che valore ha la nostra credibilità se restiamo inattivi di fronte alla situazione a Gaza? - ha detto poi Macron - Alcuni sostengono che la pace sia stata raggiunta, eppure ciò non ha aperto la strada agli aiuti umanitari. È uno spettacolo vergognoso. Una vergogna per tutti noi". "Guardate semplicemente cosa sta accadendo in Cisgiordania, dove giorno dopo giorno assistiamo a violazioni; e in nome di cosa? Hamas non è mai stato molto attivo in Cisgiordania. Ciò che serve è il rispetto dei diritti legittimi del popolo palestinese, del suo legittimo diritto a esistere - ha aggiunto il capo dell’Eliseo - Questo è un prerequisito per la sicurezza, oggi e domani, del popolo d'Israele - per la sua sicurezza e per la sua stessa esistenza, alle quali siamo fortemente impegnati. Tuttavia, tutti coloro che sostengono che la sicurezza di Israele richieda la violazione della sovranità di tutti gli Stati confinanti stanno commettendo un errore fatale. Stanno indebolendo la sicurezza di Israele, oggi e per il futuro; stanno minacciando la sicurezza di Israele di fatto".