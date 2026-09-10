Secondo una ricerca dal Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa, gli episodi di caldo estremo si starebbero estendendo anche ai periodi precedenti e successivi alla stagione estiva. In Europa occidentale, Africa meridionale e India Nord-occidentale i giorni più caldi anticiperebbero sempre più il loro arrivo alla primavera, mentre in Europa orientale, Stati Uniti occidentali, Africa settentrionale e Cina orientale sarebbero più frequenti nei mesi autunnali

Le ondate di calore sono sempre più frequenti e non si verificano soltanto in estate. A evidenziarlo è lo studio guidato dal Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa e pubblicato sulla rivista Agu Advances, secondo cui gli episodi di caldo estremo si starebbero estendendo anche ai periodi precedenti e successivi alla stagione estiva, seppure in modo non uniforme in varie parti del mondo. Come sottolineano i ricercatori, in Europa occidentale, in Africa meridionale e in India Nord-occidentale i giorni più caldi stanno anticipando sempre più il loro arrivo alla primavera, mentre in Europa orientale, Stati Uniti occidentali, Africa settentrionale e Cina orientale stanno diventando più frequenti nei mesi autunnali.