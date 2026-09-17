"Se dovessero farlo, e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa", ha assicurato Trump, commentando la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell’Unione europea. Un portavoce della Commissione Ue ha ribadito: “L’alleanza con il Canada non è contro qualcuno”

Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l’Unione europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell’Ue. “Lo trovo ridicolo”, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata mercoledì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Trump: “Potrei interrompere i rapporti commerciali con l’Europa”

"Se dovessero farlo, e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa", ha assicurato Trump appena sceso dall’Air Force One in North Carolina. “Se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione”, ha aggiunto. La proposta a cui fa riferimento Trump è stata illustrata da Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo. La presidente della Commissione europea ha infatti espresso l’intenzione di lavorare con il Canada con l'obiettivo di aprire una "strada" affinché il Paese nordamericano possa diventare il "primo membro associato" dell'Unione Europea "Passeremo dal Ceta a un’’Alleanza per il futuro' per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership - ha spiegato - non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune”.

Ue a Trump: “L’alleanza con il Canada non è contro qualcuno”



"Come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno ma per la nostra comune forza”, ha sottolineato un portavoce della Commissione Ue replicando alle parole di Donald Trump.

