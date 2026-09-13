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Indonesia, traghetto in avaria con 243 persone a bordo: un morto e oltre 100 evacuati

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Un traghetto con 243 persone a bordo ha avuto problemi durante la navigazione tra Giava e il Borneo a causa del maltempo. Le squadre di soccorso hanno evacuato 103 passeggeri, ma uno di loro è successivamente deceduto

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Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso, citati dall’Afp. Secondo quanto aveva comunicato l’agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c’erano 243 persone.

Le operazioni di soccorso

 

"Abbiamo profuso ogni sforzo per cercare le vittime”, ha riferito il responsabile locale delle operazioni di ricerca e soccorso, I Putu Sudayana. “Alcuni passeggeri sono già
stati evacuati con successo dalle squadre presenti sul posto. Possiamo informarvi che il numero totale dei passeggeri evacuati è di 103 persone", ha dichiarato. “Tuttavia, uno dei passeggeri tratti in salvo è deceduto”, ha riferito ai giornalisti nella città portuale di Banjarmasin, destinazione della nave. In precedenza, le autorità marittime indonesiane avevano riferito di aver perso i contatti con il traghetto Virgo Transport 8, con 243 persone a bordo, mentre navigava in condizioni di maltempo tra la città di Surabaya e un altro porto. "Abbiamo ricevuto la segnalazione della perdita di contatto con la nave Virgo Transport 8 e abbiamo immediatamente inviato degli agenti (...) verso l'ultima posizione nota stimata" del traghetto, aveva dichiarato Sudayana, responsabile dell'agenzia di ricerca e soccorso di Banjarmasin, città situata sull'isola del Borneo.

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