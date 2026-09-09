Indonesia, otto dispersi dopo l'eruzione dell'Anak Krakatau

Otto persone, tra cui cinque giornalisti, risultano disperse nello Stretto della Sonda dopo essere partite su un motoscafo per seguire le eruzioni dell'Anak Krakatau. Le ricerche sono in corso da lunedì e coinvolgono un'équipe con personale delle agenzie nazionali e regionali per le emergenze. Il vulcano ha eruttato tre volte martedì e la cenere ha raggiunto anche Jakarta.