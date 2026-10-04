Guerra Ucraina, visita a sorpresa di Merz a Kiev

La Germania ha definito un altro pacchetto di aiuti all'Ucraina che prevede un miliardo di euro in assistenza militare e altri 350 milioni di euro per la riparazione delle infrastrutture dell'energia, frequente obiettivo dei raid di Mosca: lo hanno reso noto fonti del governo tedesco citate dalla Reuters e rilanciate da vari media, proprio mentre il cancelliere Friedrich Merz è a Kiev, insieme alla ministra dell'Economia Katherina Reiche e ai ceo di imprese dell'energia e della difesa, fra l'altro per annunciare a Volodymir Zelensky i nuovi aiuti.
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