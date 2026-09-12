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Treno deragliato in Francia, ipotesi sabotaggio: cosa sappiamo

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©Getty

La possibilità di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera, una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie, fa il giro dei social

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La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con con 180 passeggeri - fra Caen e Rouen, nel nord - è deragliato. I feriti sono 44, una donna è in gravi condizioni. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, cinque équipe mediche e 80 veicoli.

Le indagini

Fonti di polizia hanno spiegato all'Afp che si indaga quindi su un possibile atto doloso. L'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera, una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie, fa il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l'incidente è avvenuto quando il treno, che procedeva a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. In quel momento, il convoglio si trovava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all'altezza del comune di Cléon.

 

 

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