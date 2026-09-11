Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, deraglia treno regionale: almeno 44 feriti, uno è grave

Mondo
©Getty

Il deragliamento si è verificato sulla tratta Rouen-Caen, nel dipartimento della Seine-Maritime, nel nord-ovest del Paese. L'incidente è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon. Il convoglio trasportava 186 passeggeri. Il bilancio è provvisorio, comunica il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Almeno 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno regionale (TER) che trasportava 186 passeggeri sulla tratta Rouen-Caen, nel dipartimento della Seine-Maritime, come riferito su X dal ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, che parla di un "bilancio provvisorio". Tra i feriti c'è anche una donna trasportata d'urgenza in codice rosso. L'incidente è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon. "Insieme al prefetto, che si sta recando sul posto per coordinare i soccorsi, e alle squadre della SNCF, stiamo seguendo da vicino la situazione", ha aggiunto il ministro. Gli esami tossicologici effettuati sul macchinista sono risultati "tutti negativi", ha precisato il procuratore in una nota. La polizia giudiziaria di Rouen è stata incaricata di condurre un'indagine.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Putin: mandare truppe europee a Kiev è guerra a Mosca

live Mondo

Avvertimento del leader russo parlando da New Delhi dove si trova per il vertice dei Brics. “Per...

Yemen, Houthi avanzano: controllano Bab el-Mandeb. Riad attacca Mocha

live Mondo

La navigazione attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb è "sicura" per  tutte le compagnie, a...

11 settembre, Trump al Pentagono: “Non dimenticheremo mai". DIRETTA

live Mondo

L’America si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente JD Vance a Ground Zero con Obama,...

Francia, deraglia treno regionale: almeno 20 feriti

Mondo

Il deragliamento si è verificato sulla tratta Rouen-Caen, nel dipartimento della Seine-Maritime,...

11 settembre 2001, cosa accadde e in quanti morirono negli attentati

Mondo

La mattina di martedì 11 settembre 2001, quattro aerei passeggeri in volo negli Stati Uniti...

Mondo: I più letti