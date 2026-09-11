Francia, deraglia treno regionale: almeno 44 feriti, uno è grave

Il deragliamento si è verificato sulla tratta Rouen-Caen, nel dipartimento della Seine-Maritime, nel nord-ovest del Paese. L'incidente è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon. Il convoglio trasportava 186 passeggeri. Il bilancio è provvisorio, comunica il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot

Almeno 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno regionale (TER) che trasportava 186 passeggeri sulla tratta Rouen-Caen, nel dipartimento della Seine-Maritime, come riferito su X dal ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, che parla di un "bilancio provvisorio". Tra i feriti c'è anche una donna trasportata d'urgenza in codice rosso. L'incidente è avvenuto tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel comune di Cleon. "Insieme al prefetto, che si sta recando sul posto per coordinare i soccorsi, e alle squadre della SNCF, stiamo seguendo da vicino la situazione", ha aggiunto il ministro. Gli esami tossicologici effettuati sul macchinista sono risultati "tutti negativi", ha precisato il procuratore in una nota. La polizia giudiziaria di Rouen è stata incaricata di condurre un'indagine.