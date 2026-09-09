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Di Battista, Schierarsi: "Sta affrontando nel migliore dei modi la fase post-operatoria"

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“Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni", scrive l'associazione su Instagram

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È l’associazione Schierarsi, con un lungo post su Instagram, a dare l’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato a L’Avana dopo l’intervento operatorio del 5 settembre. “Alessandro è stato operato a L’Avana dai medici cubani. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l’eccellenza della sanità cubana.
Un ringraziamento particolare va al reparto di Neurochirurgia dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili".

Il post

"Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all’Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all’ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia - prosegue il post -. Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l’attenzione e il supporto garantiti nel corso dell’intera vicenda”. E poi poche righe sulle sue condizioni attuali: “Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni”.

Approfondimento

Alessandro Di Battista, come sta dopo l'operazione a Cuba

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