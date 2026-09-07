Questo quanto emerso da un'email con cui Rose-Marie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, aveva avvertito del pericolo. Il particolare è stato rivelato dal quotidiano svizzero Tages-Anzeiger

Il Comune di Crans-Montana era a conoscenza del fatto che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi. La circostanza è emersa da un'email con cui Rose-Marie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, aveva avvertito del pericolo. Il particolare è stato rivelato dal quotidiano svizzero Tages-Anzeiger. La donna, che nell'interrogatorio di venerdì 28 agosto ha scelto però di non rispondere sul merito, è la diciasettesima indagata nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Il messaggio di Jessica Moretti

Della pericolosità del materiale di cui era ricoperto il soffitto del discobar andato a fuoco il primo gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria, Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019, aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione all'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Proprio quello che si è verificato sei anni dopo, causando la strage di Capodanno.