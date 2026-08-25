Il 16enne, uno dei giovani italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno, è stato dimesso a luglio dall’ospedale Niguarda. I Moretti, indagati per incendio, lesioni aggravate e omicidio colposi, “dovrebbero prendersi le loro responsabilità”, ha detto il ragazzo all’Ansa, aggiungendo che a Crans non vuole più tornarci, “lo voglio cancellare dalla mia vita" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Ho visto sfuggire la mia vita una notte e non voglio più perderla”. Leonardo Bove, a più di otto mesi dalla strage di Crans Montana in cui ha rischiato di morire e ha perso alcuni amici, sta pian piano ricominciando a vivere. Il 16enne era tra gli italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno nel quale sono decedute 40 persone. Ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con il 50 per cento di ustioni sul corpo, è stato dimesso il 18 luglio dopo oltre sei mesi di convalescenza tra operazioni, sedute laser e riabilitazioni. Parlando all’Ansa, Bove ha commentato la posizione dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation e indagati con le accuse di incendio, lesioni aggravate e omicidio colposi. "Sui Moretti non penso niente, non mi interessano, mi interessa solo la mia vita”, ha detto il ragazzo. "Dico solo che dovrebbero prendersi le loro responsabilità, sono un uomo e una donna adulta: si sono presi la responsabilità di aprire un locale, devono prendersi la responsabilità anche per quello che è successo", ha sottolineato, aggiungendo che a Crans Montana, non tornerà mai più: “Lo voglio cancellare dalla mia vita".

Leonardo Bove dopo le dimissioni dal Niguarda - ©Ansa

Genitori Leonardo: “Sui Moretti dolore incredibile” Parole più dure sui Moretti arrivano invece dai genitori di Leonardo Bove. "Siamo indignati soprattutto per quanto successo in questo periodo, lui è in carcere solo ora”, ha detto all’Ansa la mamma del 16enne, Loretta Arapi. Jacques Moretti, come ricordato dalla signora Bove, si trova ora in carcere con l'accusa di violenze domestiche contro la moglie Jessica. “È un dolore incredibile che i Moretti abbiano dato così poco peso a tutti i ragazzi che non ci sono più e a tutti i ragazzi che stanno lottando in tutte le condizioni. Per noi è assurdo, sono senza parole". Finché il ragazzo è stato ricoverato in ospedale, le energie dei genitori erano concentrate solo su di lui ma ora, ha sottolineato la donna, “ho una rabbia, ce l'avevo un pochino anche prima ma ero troppo preoccupata per mio figlio e abbiamo letto e guardato poco. Adesso non ci posso credere". Vedi anche Rogo Crans, padre di un ferito a Sky TG24: "Profitto a scapito vite"