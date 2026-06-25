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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans Montana, sopravvissuta italiana alla strage: "Una porta era chiusa con una catena"

Cronaca

La sua vita non è più quella di prima: dopo la strage di Crans-Montana passa ancora tre giorni a settimana in ospedale e, anche se le terapie stanno diminuendo, sa che il percorso durerà anni. Nell'intervista di Giorgia De Benetti, una sopravvissuta italiana racconta i momenti dell’incendio avvenuto la notte di capodanno: l’allarme, la fuga nel corridoio, il fumo che invade le scale, la folla che blocca il passaggio e il tentativo di salvarsi strisciando tra le persone prima di perdere i sensi. 

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