Crans Montana, sopravvissuta italiana alla strage: "Una porta era chiusa con una catena"

La sua vita non è più quella di prima: dopo la strage di Crans-Montana passa ancora tre giorni a settimana in ospedale e, anche se le terapie stanno diminuendo, sa che il percorso durerà anni. Nell'intervista di Giorgia De Benetti, una sopravvissuta italiana racconta i momenti dell’incendio avvenuto la notte di capodanno: l’allarme, la fuga nel corridoio, il fumo che invade le scale, la folla che blocca il passaggio e il tentativo di salvarsi strisciando tra le persone prima di perdere i sensi.