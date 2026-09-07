Ecclestone fermato in Portogallo, aveva un fucile sul jet privato

L'ex numero uno della Formula 1, 95 anni, è stato fermato all'aerodromo di Tires, a circa 20 km da Lisbona, con l'accusa di porto abusivo d'armi: a bordo del suo jet privato è stato trovato un fucile. Ecclestone smentisce l'arresto, sostenendo di aver solo dovuto consegnare l'arma perché priva dei documenti per il Portogallo. Un episodio simile lo aveva coinvolto in Brasile nel 2022 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Bernie Ecclestone torna al centro delle cronache a 95 anni. L'ex patron della Formula 1 è stato fermato in Portogallo, all'aerodromo di Tires, a una ventina di chilometri da Lisbona, poco dopo l'atterraggio del suo jet privato. L'ex dirigente è accusato di porto abusivo d'armi: durante un controllo a bordo dell'aereo è stato trovato un fucile detenuto illegalmente. La vicenda, rilanciata da diversi media come un arresto, è stata però smentita dallo stesso Ecclestone.

"Non sono stato arrestato" Secondo la ricostruzione del britannico non ci sarebbe stato alcun arresto. Avrebbe semplicemente dovuto consegnare l'arma, non disponendo dei documenti necessari per trasportarla in Portogallo. Al momento non risultano conferme ufficiali dalla Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese, competente per la sicurezza aeroportuale, né sono note eventuali contestazioni a suo carico. Leggi anche Furto Tamara Ecclestone: gioielli in oro fusi in campo rom di Milano

Il volo e il fermo a Tires Il jet, un Dassault Falcon 7X, sarebbe atterrato in mattinata a Tires dopo essere decollato da Saanen, in Svizzera, dove Ecclestone possiede una proprietà. Lo scalo di Cascais si trova a pochi chilometri da Lisbona. La presenza della famiglia in Portogallo si è rafforzata negli ultimi mesi: la moglie Fabiana Flosi ha acquistato una villa nella zona di Quinta da Marinha, sempre a Cascais.

Il precedente in Brasile Non è la prima volta che Ecclestone finisce nei guai per un'arma trovata durante un viaggio. Nel maggio 2022, in Brasile, le forze dell'ordine gli rinvennero nel bagaglio una pistola calibro 32 priva di documentazione, mentre si apprestava a salire su un jet privato diretto in Svizzera. In quell'occasione aveva spiegato di non essere a conoscenza della presenza dell'arma nella valigia. Leggi anche Ecclestone arrestato in Brasile: aveva un pistola nel bagaglio