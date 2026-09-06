Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump dice addio al biondo platino: capelli castani e pioggia di commenti sul web

Mondo
©Getty

Il presidente Usa è stato fotografato con un look decisamente inaspettato. Ma già qualche settimana fa la sua capigliatura aveva fatto discutere

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Se si pensa a Donald Trump, sono poche ma imprescindibili le caratteristiche che lo connotano. L’abitudine di dire che le guerre nel mondo sono quasi concluse, la passione per i golf e il lungo ciuffo biondo. Ebbene, potremmo dimenticare quest’ultimo particolare perché il presidente Usa è stato fotografato con capelli nettamente più scuri, quasi castani, scatenando i commenti sul web nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il New York Post, il cambiamento del presidente statunitense, da sempre noto per la sua inconfondibile chioma biondo-dorata, è stato fotografato venerdì, subito dopo l'atterraggio dell'Air Force One, mentre Trump si dirigeva al suo Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey, per trascorrere il fine settimana (per l’appunto, a giocare a golf).

US President Donald Trump waves to reporters while stepping off Air Force One at Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey on September 4, 2026. Trump will be spending the weekend at his golf club in Bedminster, New Jersey. (Photo by Jim WATSON / AFP via Getty Images)
Il nuovo castano di Trump - ©Getty

Il cambio di look di Trump

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando sorpresa e ironia: Trump ha modificato molto raramente la chioma di cui si è sempre vantato e che negli anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine. Il giorno seguente il tycoon si è concesso una partita a golf con il giornalista di Fox News Bret Baier, ma ha indossato un cappellino rosso con la scritta "Trump aveva ragione su tutto", lasciando intravedere ben poco della nuova tonalità. Resta da capire se si tratti di un cambiamento temporaneo o di un nuovo look destinato a durare. Di recente era già stata notata anche la chioma più folta sfoggiata a inizio agosto a Las Vegas.

Vedi anche

Trump nei mirino dei social per i capelli: "Parrucca o trapianto?"

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Lavrov: "Accuse per droni a Lipsia inizio vera guerra"

live Mondo

Le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresentano "l'inizio...

Guerra Iran, attaccato drone navale americano nello Stretto di Hormuz

live Mondo

Lo annunciano i Pasdaran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane, precisando che il dispositivo...

Germania, elezioni in Sassonia-Anhalt: Afd favorita. Test per governo

Mondo

Urne aperte, oggi 6 settembre, in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt, Land orientale con...

Capo Verde, incidente di un bus: almeno 25 i morti tra cui adolescenti

Mondo

L'incidente si è verificato nella giornata di ieri sulla strada per Campanas de Cima, in una zona...

Papa: "Auspico negoziati su Ucraina portino frutti, aprire al dialogo"

Mondo

Così il Pontefice durante l'Angelus domenicale. "Il mio cuore si unisce alla sofferenza della...

Mondo: I più letti