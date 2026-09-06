Se si pensa a Donald Trump , sono poche ma imprescindibili le caratteristiche che lo connotano. L’abitudine di dire che le guerre nel mondo sono quasi concluse, la passione per i golf e il lungo ciuffo biondo. Ebbene, potremmo dimenticare quest’ultimo particolare perché il presidente Usa è stato fotografato con capelli nettamente più scuri, quasi castani, scatenando i commenti sul web nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il New York Post, il cambiamento del presidente statunitense, da sempre noto per la sua inconfondibile chioma biondo-dorata , è stato fotografato venerdì, subito dopo l'atterraggio dell'Air Force One, mentre Trump si dirigeva al suo Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey, per trascorrere il fine settimana (per l’appunto, a giocare a golf).

Il cambio di look di Trump

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando sorpresa e ironia: Trump ha modificato molto raramente la chioma di cui si è sempre vantato e che negli anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine. Il giorno seguente il tycoon si è concesso una partita a golf con il giornalista di Fox News Bret Baier, ma ha indossato un cappellino rosso con la scritta "Trump aveva ragione su tutto", lasciando intravedere ben poco della nuova tonalità. Resta da capire se si tratti di un cambiamento temporaneo o di un nuovo look destinato a durare. Di recente era già stata notata anche la chioma più folta sfoggiata a inizio agosto a Las Vegas.