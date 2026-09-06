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La regina Margherita di Danimarca in ospedale dopo un malore

Mondo
©Ansa

La sovrana 86enne è stata ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen: riscontrati un ematoma nella zona dell’anca e una lieve disidratazione. La degenza dovrebbe durare tutta la settimana

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La regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata in ospedale a Copenaghen dopo un malore. L'ex sovrana si trova al Rigshospitalet, dove i medici stanno trattando un nuovo ematoma nella zona dell'anca. La notizia è stata comunicata dalla casa reale danese. Secondo quanto riferito, Margherita, 86 anni, resterà ricoverata per diversi giorni.

Le condizioni della regina Margherita

La casa reale ha fatto sapere che la regina è di buon umore e che, considerate le circostanze, sta bene. Il ricovero è legato al riscontro di un nuovo versamento ematico nella zona dell'anca, accompagnato da una lieve disidratazione. La permanenza in ospedale è prevista per tutta la settimana. Per questo motivo Margherita non potrà partecipare al funerale del re norvegese Harald V, in programma a Oslo mercoledì 9 settembre.

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Il terzo ricovero del 2026

Si tratta del terzo ricovero della regina Margherita dall'inizio dell'anno. A metà maggio era stata sottoposta a un'angioplastica. Successivamente era stata nuovamente ricoverata dopo una caduta che aveva provocato un ematoma. Margherita ha abdicato al trono danese nel gennaio 2024, passando la corona al figlio, Federico X, e alla moglie, la regina Mary. Ha festeggiato il suo 86esimo compleanno nell'aprile di quest'anno.

epa13196662 Norway's new King Haakon VIII arrives for an extraordinary cabinet meeting at the Royal Palace in Oslo, Norway, 28 August 2026, after the death of King Harald V. Norway's King Harald V died at Oslo University Hospital at the age of 89, according to an official statement released by the Royal House of Norway on 28 August 2026. Following his death, his son Crown Prince Haakon, 53, became King Haakon VIII. EPA/LISE ASERUD / POOL NORWAY OUT

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