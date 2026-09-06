La regina Margherita di Danimarca in ospedale dopo un malore

La sovrana 86enne è stata ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen: riscontrati un ematoma nella zona dell’anca e una lieve disidratazione. La degenza dovrebbe durare tutta la settimana ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata in ospedale a Copenaghen dopo un malore. L'ex sovrana si trova al Rigshospitalet, dove i medici stanno trattando un nuovo ematoma nella zona dell'anca. La notizia è stata comunicata dalla casa reale danese. Secondo quanto riferito, Margherita, 86 anni, resterà ricoverata per diversi giorni.

Le condizioni della regina Margherita La casa reale ha fatto sapere che la regina è di buon umore e che, considerate le circostanze, sta bene. Il ricovero è legato al riscontro di un nuovo versamento ematico nella zona dell'anca, accompagnato da una lieve disidratazione. La permanenza in ospedale è prevista per tutta la settimana. Per questo motivo Margherita non potrà partecipare al funerale del re norvegese Harald V, in programma a Oslo mercoledì 9 settembre. Leggi anche Norvegia, omaggio a re Harald: funerali il 9 settembre