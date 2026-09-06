La regina Margherita di Danimarca in ospedale dopo un malore

La sovrana 86enne è stata ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen: riscontrati un ematoma nella zona dell’anca e una lieve disidratazione. La degenza dovrebbe durare tutta la settimana
La regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata in ospedale a Copenaghen dopo un malore. L'ex sovrana si trova al Rigshospitalet, dove i medici stanno trattando un nuovo ematoma nella zona dell'anca. La notizia è stata comunicata dalla casa reale danese. Secondo quanto riferito, Margherita, 86 anni, resterà ricoverata per diversi giorni.
Le condizioni della regina Margherita
La casa reale ha fatto sapere che la regina è di buon umore e che, considerate le circostanze, sta bene. Il ricovero è legato al riscontro di un nuovo versamento ematico nella zona dell'anca, accompagnato da una lieve disidratazione. La permanenza in ospedale è prevista per tutta la settimana. Per questo motivo Margherita non potrà partecipare al funerale del re norvegese Harald V, in programma a Oslo mercoledì 9 settembre.
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Il terzo ricovero del 2026
Si tratta del terzo ricovero della regina Margherita dall'inizio dell'anno. A metà maggio era stata sottoposta a un'angioplastica. Successivamente era stata nuovamente ricoverata dopo una caduta che aveva provocato un ematoma. Margherita ha abdicato al trono danese nel gennaio 2024, passando la corona al figlio, Federico X, e alla moglie, la regina Mary. Ha festeggiato il suo 86esimo compleanno nell'aprile di quest'anno.