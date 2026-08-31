I norvegesi continuano a rendere omaggio a re Harald V davanti al Palazzo reale, dopo la sua morte il 28 agosto a 89 anni. Da martedì 1° settembre i cittadini potranno passare davanti alla bara nella cappella del Palazzo. I funerali si terranno il 9 settembre nella cattedrale di Oslo e nella stessa giornata il nuovo re Haakon VIII presterà giuramento davanti al Parlamento.
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Norvegia, omaggio a re Harald: funerali il 9 settembre
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