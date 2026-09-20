Kramatorsk, raid russo su un centro per sfollati

Un attacco russo ha colpito il 20 settembre un centro di evacuazione per civili a Kramatorsk, nella regione ucraina di Donetsk. La struttura, che accoglieva persone in fuga dal fronte, è stata avvolta dalle fiamme. Secondo la missione umanitaria Proliska, una bomba aerea ha centrato l’edificio mentre erano presenti sfollati e operatori. Poliziotti e volontari hanno aiutato i civili ad allontanarsi. Ancora da chiarire il bilancio dell’attacco.
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