Espellere migranti e costruire muri, da Casa Bianca 5 videogames Maga

La Casa Bianca ha proposto e lanciato sul web una collezione di cinque videogame classici online a bassa risoluzione, rivisitati però in una maniera insolita, ovvero in chiave prettamente "Maga". Grazie a questa iniziativa, ad esempio, i giocatori possono espellere migranti e costruire un muro di confine. Il tutto nel segno della promozione dell'agenda vicina al presidente americano Donald Trump.

Dai migranti ai muri di confine

Osservando da vicino questi videogames, si nota come uno dei giochi proposti è intitolato "Rio Run". Si tratta, nello specifico, di una versione adattata del più classico ee rinomato "Snake". In questo caso, però, il protagonista della versione digitale proposta dalla Casa Bianca, insegue i migranti di diverse etnie lungo il Rio Grande, al confine con il Messico. Un altro titolo, ispirato al celebre "Tetris", è invece chiamato "Build the Wall" (Costruisci il muro). Nel gioco l'obiettivo principale è quello di "proteggere il confine dall'orda in arrivo", secondo le istruzioni relative. Non solo, perchè in "Supply Line", videogioco ispirato alle atmosfere del più conosciuto "Tapper", il cibo scorre su una catena di montaggio e bisogna scartare i prodotti che non soddisfano gli standard in base alle linee guida di "Make America Healthy Again". Le proposte videoludiche continuano. In "Flappy Bill", un'aquila deve trasportare una banconota sopra il National Mall. E poi, ancora, in "Trump Savings Tycoon", l'obiettivo è quello di raccogliere denaro per "riempire i conti Trump dei propri figli", il piano di risparmio dell'amministrazione che offre 1.000 dollari a ogni bambino nato durante il mandato di Trump del 2025-28.

"Non smettiamo di vincere"

L'account X della Casa Bianca, per sostenere l'iniziativa, ha pubblicato una serie di post e video, realizzati graficamente richiamando quello della celebre casa produttrice di videogiochi Sega. "Non smettiamo mai di vincere. Costruisci il muro. Espelli. Riempi un Trump Account", si legge in uno dei post.