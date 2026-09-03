Usa, arriva la moneta da un dollaro con l'effige di Donald Trump

Una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. È questa la novità coniata dalla Zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon, accompagnato dalle scritte “liberty”, “in God we trust” e “1776-2026”. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta “E plribus unum”.