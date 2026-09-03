Usa, arriva la moneta da un dollaro con l'effige di Donald Trump

Coniata dalla Zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, la moneta commemorativa raffigura il volto del tycoon, accompagnato dalle scritte “liberty”, “in God we trust” e “1776-2026”. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale
Una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. È questa la novità coniata dalla Zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon, accompagnato dalle scritte “liberty”, “in God we trust” e “1776-2026”. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta “E plribus unum”.
La moneta con il volto di Trump
La moneta è stata presentata in due diverse confezioni: un sacchetto che contiene 25 pezzi, disponibile per 61 dollari, e una confezione da 100 al prezzo di 154,50 dollari. “Per celebrare un traguardo storico americano la moneta commemorativa del 250° anniversario, emessa dalla Zecca degli Stati Uniti, è stata coniata per onorare 250 anni di grande patrimonio americano”, si legge sulla descrizione del sito della Zecca Usa. Le monete non sono state messe in circolazione, tuttavia possono essere utilizzate come moneta a corso legale.