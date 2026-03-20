È arrivato il via libera della Commissione federale delle Belle arti alla produzione di una moneta d'oro commemorativa da 24 carati grande 7,6 cm, con l'immagine del presidente. I membri, tutti nominati da Donald Trump, hanno dato all'unanimità il benestare e l’occasione è la celebrazione del 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Dopo aver esaminato diversi bozzetti, la Commissione ha approvato un modello che raffigura, sul dritto, il presidente Usa con uno sguardo severo in piedi con i pugni chiusi e appoggiato a una scrivania. Sul rovescio, la moneta da collezione mostra un'aquila, simbolo degli Stati Uniti. Il prezzo di vendita al dettaglio non è ancora stato annunciato, ma articoli simili sono offerti a oltre 1.000 dollari dalla Zecca degli Stati Uniti. L'immagine si basa su una fotografia esposta alla National Portrait Gallery di Washington.