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Trump, moneta d'oro commemorativa con l'effigie del presidente: via libera negli Usa

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Dopo aver esaminato diversi bozzetti, la Commissione, composta da membri nominati dallo stesso presidente americano, ha approvato un modello che raffigura Trump con uno sguardo severo in piedi con i pugni chiusi e appoggiato a una scrivania

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È arrivato il via libera della Commissione federale delle Belle arti alla produzione di una moneta d'oro commemorativa da 24 carati grande 7,6 cm, con l'immagine del presidente. I membri, tutti nominati da Donald Trump, hanno dato all'unanimità il benestare e l’occasione è la celebrazione del 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Dopo aver esaminato diversi bozzetti, la Commissione ha approvato un modello che raffigura, sul dritto, il presidente Usa con uno sguardo severo in piedi con i pugni chiusi e appoggiato a una scrivania. Sul rovescio, la moneta da collezione mostra un'aquila, simbolo degli Stati Uniti. Il prezzo di vendita al dettaglio non è ancora stato annunciato, ma articoli simili sono offerti a oltre 1.000 dollari dalla Zecca degli Stati Uniti. L'immagine si basa su una fotografia esposta alla National Portrait Gallery di Washington. 

Il 250esimo anniversario

"In vista del nostro 250esimo anniversario, siamo entusiasti di coniare monete che rappresentino lo spirito imperituro del nostro Paese e della nostra democrazia. E non esiste profilo più emblematico di quello del nostro presidente in carica", ha dichiarato il tesoriere Usa, Brandon Beach, in una nota. L'amministrazione ha proposto anche un'altra moneta, da un dollaro, con l'immagine di Trump, che entrerà in circolazione quest'anno. I democratici hanno attaccato la decisione definendola "degna di dittatori e autocrati". 

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