Contando le vittime in entrambi i Paesi, i decessi totali sono 1225 e le persone disperse 4757. Più passa il tempo e più il cambiamento climatico viene indicato come il responsabile della frana da cui lo scorso 26 agosto è partita l'inondazione. Molto probabilmente è stata causata dall'indebolimento della roccia: con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla

È salito a 1.204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono 4.216, secondo i dati più recenti diffusi dall'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Tenendo conto del bilancio ufficiale della situazione in Tibet, in totale i decessi sono almeno 1.225 e dispersi 4.757.

Rocce fragili per riscaldamento globale

Più passa il tempo più il cambiamento climatico viene indicato come il responsabile della frana da cui è partito tutto. Molto probabilmente è stata causata dall'indebolimento della roccia: con il riscaldamento globale, l'acqua di fusione dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost potrebbero aver contribuito a destabilizzarla. Sul New York Times si spiega come la cicatrice lasciata sul fianco della montagna e la roccia e il permafrost esposti - una miscela di terreno ghiacciato e rocce sotto il ghiacciaio - offriranno indizi su cosa abbia causato la frana, che ha avuto una portata 30 volte superiore alle Cascate del Niagara ed è piombata giù a oltre 160 km all'ora. Secondo Kristen Cook, geomorfologa presso l'Université Grenoble Alpes che fa parte di un team scientifico che sta studiando il disastro, "la migliore interpretazione attuale è che si sia trattato di un crollo roccioso che ha fatto crollare il ghiacciaio". Gli scienziati sono ora particolarmente preoccupati per le Alpi, poiché l'Europa si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altri continenti.