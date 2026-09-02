Frana in Nepal, cosa ci dice il monitoraggio italiano sull'Everest

Capire esattamente cosa sia accaduto tra Nepal e Tibet è fondamentale per studiare e cercare di prevenire questi fenomeni. Farlo in un’area remota e poco monitorata come l’Himalaya è una sfida. Grazie però a uno strumento installato e gestito dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale queste rilevazioni sono possibili. A Sky Tg24 Insider, Franco Pettenati, ricercatore dell’OGS, racconta come funziona il sismometro sull’Everest e perché è così importante