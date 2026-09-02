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Nepal e Tibet: dove la gente ha perso tutto, anche il futuro dei figli

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
©Getty

La Fondazione Helpcode da Kathmandu: “Qui la gente ha perso tutto. Se non si trova una soluzione, rischiano di avere anche un debito sul futuro a causa delle case distrutte che erano ipotecate”. Questa è la conseguenza meno visibile della catastrofe: non soltanto perdere ciò che si possiede oggi, ma rischiare di partire per la vita adulta con un'eredità fatta di debiti. Su questo passaggio - dall’aiuto immediato alla costruzione di nuove possibilità - si concentra il lavoro di Helpcode

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