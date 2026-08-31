La sparatoria è avvenuta poco dopo le 2.30 di domenica 30 agosto: la serata stava terminando e molti partecipanti erano diretti verso l'uscita quando si sono sentiti colpi d'arma da fuoco, numerosi secondo alcune testimonianze. La polizia ha rinvenuto tracce di munizioni appartenenti a due armi diverse. Una di queste è riconducibile ad armi lunghe, come i fucili d'assalto, ha dichiarato ai media il responsabile delle operazioni. Le altre tracce di munizioni sembrano appartenere ad armi calibro 9 mm, riferisce l'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS. Un partecipante ha raccontato di aver sentito detonazioni per "uno o due minuti". In un primo momento, ha raccontato, sembravano fuochi d'artificio o petardi". Poi la situazione è precipitata, si è capito che si trattava di spari e in pochi istanti è scattato il panico.