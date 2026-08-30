Svizzera, spari a un rave party in Argovia: diverse persone colpite

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente all'ippodromo di Schachen, nel canton Argovia in Svizzera, dove era in corso un rave party. Diverse persone sarebbero rimaste ferite, mentre al momento non si hanno informazioni su eventuali morti, ha riferito la polizia all'emittente Srf. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.

Chiesta ai testimoni la consegna di eventuali foto o video

La polizia cantonale ha segnalato su X la presenza di "diverse persone colpite" e ha invitato la popolazione a tenersi lontana dall'area. Gli investigatori hanno inoltre chiesto a eventuali testimoni di consegnare video e fotografie dell'accaduto. I vigili del fuoco hanno isolato la zona per un ampio raggio. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, un elicottero Super Puma dell'esercito e l'unità cantonale specializzata negli interventi in caso di catastrofe.

I primi racconti dei testimoni

"Alle 2.30 la musica si è interrotta improvvisamente e, dopo uno o due minuti, ho sentito degli spari. Pensavo fossero fuochi d'artificio e non ci ho dato peso", ha raccontato al sito Blick un partecipante al rave party. Un uomo, accompagnato da una donna, gli ha detto di nascondersi dietro un frigorifero. "Mi sono chiesto perché: pensavo ancora che fossero soltanto fuochi d'artificio", ha spiegato. Quando è uscito dalla tenda e ha attraversato il cortile ha sentito un proiettile rimbalzare sul tetto. "Sono corso verso la donna. Era stata colpita. Abbiamo cercato di rianimarla, ma è morta dissanguata davanti ai nostri occhi". Il testimone ha riferito che altri partecipanti avrebbero visto una sagoma armata con un fucile d'assalto nei pressi delle automobili parcheggiate, poi fuggita verso il bosco. L'uomo non ha però assistito direttamente alla scena. "Quando è arrivata la polizia, ci hanno portati tutti in una palestra vicina e ci hanno interrogati. Sono appena tornato a casa. È stato terribile", ha aggiunto. Un'altra donna ha raccontato che un'amica presente al rave l'ha contattata intorno alle 4 del mattino per riferirle della sparatoria. Anche in questo caso, inizialmente i partecipanti avrebbero scambiato i colpi per fuochi d'artificio, dopo aver visto alcune scintille sul soffitto. Poi qualcuno ha gridato: "Tutti a terra!" e il gruppo si è nascosto sotto la consolle del dj. Una delle presenti sarebbe successivamente uscita dal nascondiglio e avrebbe tentato, senza successo, di rianimare una donna distesa a terra.