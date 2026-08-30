Sparatoria in Svizzera, chi era la vittima italiana Maria Spinelli

Proveniente dall'Abruzzo, avrebbe compiuto 23 anni a ottobre. Grande appassionata di musica tecno, era partita per inseguire il suo sogno e fare un'esperienza lavorativa all'estero ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La vittima italiana della sparatoria in Svizzera, ad Aarau, è la 22enne Maria Spinelli. La ragazza stava partecipando al rave-party all'ippodromo di Schachen quando è stata colpita e uccisa. Ferite anche cinque persone, tra cui due italiani.

Chi era Maria Spinelli Maria Spinelli avrebbe compiuto 23 anni a ottobre. Nata ad Atri, in provincia di Teramo, viveva con la sua famiglia e i parenti a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Si era diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi e un mese fa aveva deciso di provare un'esperienza lavorativa all'estero, trovando lavoro come cameriera in Svizzera. La famiglia, di origine rom, è piuttosto conosciuta nel territorio abruzzese. Il cugino, Loris, è un campione di automobilismo e da anni, ormai, vive negli Stati Uniti. Leggi anche Svizzera, spari a un rave: morta una ragazza italiana, cinque feriti

La passione per la musica tecno Da sempre appassionata di musica techno, e grande frequentatrice dei locali pescaresi, la giovane si trovava al rave in Svizzera proprio per poter ballare sulle note del suo genere preferito. Vedi anche Spari su rave in Svizzera, è italiana la 22enne morta