Spari a un rave party in Svizzera: morta una ragazza

All'ippodromo di Schachen, nel canton Argovia in Svizzera, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco durante un rave party. Una ragazza di 22 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite. L'attentatore è in fuga mentre le forze dell'ordine hanno isolato l'area per condurre le indagini. La polizia ha invitato la popolazione ad allontanarsi e ha chiesto ai testimoni l'invio di foto e video dell'accaduto.
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