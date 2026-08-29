Nelle scorse ore il presidente americano, Donald Trump , ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. "Il più grande della storia", lo ha definito il tycoon commentando la notizia su Truth. L'intesa, è emerso, garantirà a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel Paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani.

L'annuncio di Trump

"Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela: il più grande affare petrolifero della storia mondiale!", ha scritto Trump sui social. "Su mia disposizione, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth lavorando a stretto contatto con l'autorevole Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e attraverso una partnership con il settore privato hanno garantito agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe in Venezuela, senza alcun costo per i contribuenti americani", ha proseguito il leader della Casa Bianca. "Questa storica operazione - ha aggiunto ancora il tycoon - raddoppia abbondantemente le riserve petrolifere americane, incrementa notevolmente la nostra disponibilità di petrolio e abbasserà in modo sostanziale i prezzi del carburante per tutti gli americani ancora a lungo, contribuendo al contempo a instradare il Venezuela verso un successo straordinario e una grande prosperità". Poi, la conclusione: "Questo accordo rafforzerà enormemente il rapporto, già in crescita, tra Venezuela e Stati Uniti", ha concluso Trump.

Il commento di Rubio

"Questo accordo rappresenta un'enorme vittoria sia per il popolo americano che per quello venezuelano" Lo ha scritto proprio Rubio su X dopo l'annuncio di Trump, sottolineando che l'intesa porterà al popolo venezuelano "investimenti privati per quasi 100 miliardi di dollari, sosterrà migliaia di posti di lavoro ben retribuiti e darà impulso alla ricostruzione dell'economia del Venezuela". L'accordo, ha argomentato ancora Rubio, "dimostra come l'audace politica estera del presidente Trump stia portando a risultati concreti nel segno di 'America First': garantire riserve stabili e petrolio a basso costo nel nostro emisfero e ridurre i prezzi del carburante in patria".

Le parole di Delcy Rodriguez

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez ha confermato di aver raggiunto uno "storico" accordo con il governo degli Stati Uniti, "che avrà un impatto significativo sulla rinascita della nostra nazione". In un comunicato diffuso via social, la leader venezuelana ha sottolineato che l'iniziativa "è il risultato del rafforzamento delle relazioni" tra Caracas e Washington e "favorirà un rilevante flusso di investimenti destinati alla ripresa e alla ricostruzione delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo della nostra industria degli idrocarburi".

Media: "Gli Usa avranno 55% di una nuova società petrolifera in Venezuela"

Addentrandosi nell'accordo petrolifero negoziato da Washington con Caracas è poi emerso come verrà garantito agli Stati Uniti "il 55% di output effettivo di una nuova joint venture privata che sarà la seconda più grande compagnia petrolifera privata per riserve al mondo". Lo ha spiegato la Cnn, citando un funzionario della Casa Bianca secondo cui con il sostegno degli Usa la presidente Rodriguez ha concesso a una società privata concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi per 100 anni. Il funzionario ha aggiunto che la società privata è un progetto congiunto del governo degli Stati Uniti e di un operatore privato in Venezuela.