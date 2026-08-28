Fino a 40mila euro per chi, tra gli anni Sessanta e i primi anni Novanta, ha subito la pratica imposta dalla cosiddetta Danish Coil Campaign. Lo ha normato il parlamento danese alla vigilia della pubblicazione dei rapporti di due commissioni di esperti incaricate dal governo semi-autonomo della Groenlandia di valutare se Copenaghen abbia compiuto violazioni di diritti umani (o addirittura un genocidio) ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Danimarca risarcirà le donne groenlandesi a cui era stata imposta una spirale contraccettiva. Fino a 40mila euro per chi, tra gli anni Sessanta e i primi anni Novanta, ha subito la pratica imposta dalla cosiddetta Danish Coil Campaign. Lo ha normato il parlamento danese alla vigilia della pubblicazione dei rapporti di due commissioni di esperti incaricate dal governo semi-autonomo della Groenlandia di valutare se Copenaghen abbia compiuto violazioni di diritti umani (o addirittura un genocidio).

I fatti Fino al 1992 la Danimarca ha gestito il sistema sanitario della Groenlandia. Più di 4.000 donne e ragazze groenlandesi, principalmente inuit, si sono viste inserire un IUD (un dispositivo intrauterino) durante una campagna contraccettiva guidata da Copenaghen a partire dagli anni Sessanta. La pratica, che andò avanti anche dopo il 1992, mirava al contenimento della popolazione della Groenlandia e alla riduzione della pressione sui servizi sociali. E, a suo modo, fu un successo: tra il 1966 e il 1974 il tasso di fertilità della Groenlandia crollò da 7 figli per donna a una media di 2,3, dato che è poi rimasto pressoché stabile fino a oggi nella popolazione Inuit. Molte delle ragazze coinvolte erano giovanissime, tra i 12 e i 15 anni. Venivano spesso prelevate dalle scuole o sottoposte alla procedura durante visite mediche di routine, senza che i genitori ne fossero informati. Alcune donne soffrirono per anni di complicazioni, spesso senza conoscerne chiaramente la causa e senza ricevere cure adeguate. Diverse dovettero essere sottoposte a isterectomia, con asportazione dell’utero e conseguente impossibilità ad avere figli. Molte hanno raccontato di non essere state adeguatamente informate o di non aver dato il proprio consenso. Vedi anche Contraccezione forzata, 67 donne Inuit fanno causa al governo danese