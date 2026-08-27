Scorte di acqua e cibo, il piano di Londra in caso di attacco russo

Ma non ci sono solo le parole: Burnham ha infatti formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino, da impiegare contro la Russia. Poche ore prima dell’annuncio, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva commentato l’intenzione di Londra affermando che “il Regno Unito partecipa a questa guerra a fianco del regime di Kiev, alimenta sistematicamente e regolarmente il conflitto”. Dunque le forze armate russe "stanno svolgendo il lavoro necessario, ottenendo i dati necessari per individuare i luoghi di produzione di tali missili e di altre attrezzature militari, e stanno adottando misure per distruggere gli obiettivi corrispondenti”.