Francia, auto sulla folla a Caen: due morti. Polizia: "Gesto dopo rissa, non è terrorismo"Mondo
La polizia ha arrestato un 26enne di origini russe. Stando alle prime ricostruzioni, il sospettato si è scagliato con l'auto su un gruppo di persone nei pressi di una fermata dell'autobus nella zona della stazione ferroviaria. Il gesto volontario sarebbe stato compiuto in seguito a una lite e le autorità, come ha spiegato il vice procuratore locale, escludono la matrice terroristica
Auto sui pedoni a Caen, nel nord della Francia. Il bilancio è salito a due morti, come rivelano fonti della polizia: le forze dell’ordine hanno arrestato un cittadino russo di 26 anni che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Al momento le autorità escludono il movente terroristico.
Due vittime
Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 26 agosto. L’auto ha travolto un gruppo di persone nei pressi della pensilina di una fermata dell’autobus nella cittadina francese, nella zona della stazione ferroviaria. Inizialmente le autorità parlavano di una persona morta e dieci feriti, di cui sette in gravi condizioni. Questa mattina però il bilancio si è aggravato dopo il decesso di una seconda persona. La polizia, intervenuta sul posto subito dopo l’investimento, ha individuato il responsabile e lo ha fermato.
Leggi anche
Francia, funivia urta una gru all'Alpe d'Huez: 23 feriti
Gesto volontario ma non terrorismo
Stando alle prime ricostruzioni, l’auto si è scagliata sui pedoni in seguito a una rissa. La dinamica esatta e il movente sono ancora al vaglio delle autorità che però, come ha spiegato il vice procuratore locale, escludono la matrice terroristica. Il giovane arrestato, un 26enne di origini russe, non ha precedenti se non per "infrazioni al codice della strada".