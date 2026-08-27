La polizia ha arrestato un 26enne di origini russe. Stando alle prime ricostruzioni, il sospettato si è scagliato con l'auto su un gruppo di persone nei pressi di una fermata dell'autobus nella zona della stazione ferroviaria. Il gesto volontario sarebbe stato compiuto in seguito a una lite e le autorità, come ha spiegato il vice procuratore locale, escludono la matrice terroristica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Auto sui pedoni a Caen, nel nord della Francia. Il bilancio è salito a due morti, come rivelano fonti della polizia: le forze dell’ordine hanno arrestato un cittadino russo di 26 anni che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Al momento le autorità escludono il movente terroristico.

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Due vittime Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 26 agosto. L’auto ha travolto un gruppo di persone nei pressi della pensilina di una fermata dell’autobus nella cittadina francese, nella zona della stazione ferroviaria. Inizialmente le autorità parlavano di una persona morta e dieci feriti, di cui sette in gravi condizioni. Questa mattina però il bilancio si è aggravato dopo il decesso di una seconda persona. La polizia, intervenuta sul posto subito dopo l’investimento, ha individuato il responsabile e lo ha fermato. Leggi anche Francia, funivia urta una gru all'Alpe d'Huez: 23 feriti