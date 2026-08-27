L'incidente è avvenuto ieri mattina a quota 2300metri. A bordo della cabina c'erano circa 50 persone: il sindaco della località turistica francese, Jean-Yves Noyrey, ha fatto sapere che la maggior parte delle persone coinvolte ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock ed è già stata dimessa dall'ospedale
Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche e 13 con ferite gravi come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia, ha fatto sapere il sindaco dell'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noyrey, c’erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock. Secondo il primo cittadino, molti di loro sarebbero già stati dimessi dall'ospedale.
L’impatto con la gru
Le cabine sono progettate per stabilizzarsi in caso di frenata improvvisa. Ma in questo caso l’impatto con la gru ha fatto inclinare la funivia e i passeggeri sono caduti all'interno. L'operatore è riuscito a riportare in piano la cabina azionando l'impianto in retromarcia.
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