L'incidente è avvenuto ieri mattina a quota 2300metri. A bordo della cabina c'erano circa 50 persone: il sindaco della località turistica francese, Jean-Yves Noyrey, ha fatto sapere che la maggior parte delle persone coinvolte ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock ed è già stata dimessa dall'ospedale

Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche e 13 con ferite gravi come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia, ha fatto sapere il sindaco dell'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noyrey, c’erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock. Secondo il primo cittadino, molti di loro sarebbero già stati dimessi dall'ospedale.