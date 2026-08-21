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Usa, ipotesi portaerei chiamata Trump: era dedicata all'eroe afroamericano di Pearl Harbor

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La Marina statunitense sta lavorando per rinominare una portaerei in costruzione che avrebbe dovuto onorare Doris Miller, marinaio afroamericano eroe dell'attacco a Pearl Harbor. Secondo la Cnn, tra le ipotesi c'è quella di intitolarla a Donald Trump: sarebbe la prima volta per un presidente in carica

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La Marina degli Stati Uniti sta lavorando per cambiare il nome di una portaerei in costruzione che avrebbe dovuto rendere omaggio a Doris Miller, il marinaio afroamericano celebrato per il suo eroismo durante l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra le opzioni allo studio, riferisce la Cnn citando tre fonti, c'è quella di dedicare la nave a Donald Trump: una mossa che non ha precedenti, perché riguarderebbe un presidente ancora in carica.

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L'ipotesi Trump

Due delle tre fonti interpellate dall'emittente statunitense hanno parlato di discussioni in corso sull'eventualità di legare il nome della portaerei all'attuale inquilino della Casa Bianca. Al momento non è chiaro quale denominazione la Marina intenda scegliere per l'unità. L'iniziativa, se confermata, rappresenterebbe uno strappo rispetto alla prassi, che tende a riservare simili omaggi a figure del passato.

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Chi era Doris Miller

Durante il primo mandato di Trump, la Marina aveva annunciato che la portaerei di classe Ford sarebbe stata battezzata Uss Doris Miller, in onore del marinaio che il 7 dicembre 1941 contribuì a difendere le forze americane dall'assalto giapponese a Pearl Harbor. La sua figura è da tempo un simbolo del riconoscimento del contributo dei militari afroamericani nella Seconda guerra mondiale.

Le altre opzioni allo studio

Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, la Marina starebbe valutando in alternativa di intitolare a Miller un'altra nave da guerra. In parallelo, avrebbe raccomandato il conferimento al marinaio della Medal of Honor, la più alta onorificenza militare americana: un riconoscimento la cui autorizzazione spetta al Congresso e richiede l'approvazione dello stesso Trump.

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La reazione della famiglia

Thomas Bledsoe, pronipote di Miller, ha spiegato che i familiari non erano stati informati né del cambio di programma né del nuovo tentativo di ottenere la Medal of Honor per il suo prozio. La famiglia, ha ricordato, si batte "da anni" per veder assegnata al marinaio la prestigiosa onorificenza, e ha definito "molto positiva" la mossa della Marina su questo fronte.

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