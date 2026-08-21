La Marina statunitense sta lavorando per rinominare una portaerei in costruzione che avrebbe dovuto onorare Doris Miller, marinaio afroamericano eroe dell'attacco a Pearl Harbor. Secondo la Cnn, tra le ipotesi c'è quella di intitolarla a Donald Trump: sarebbe la prima volta per un presidente in carica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Marina degli Stati Uniti sta lavorando per cambiare il nome di una portaerei in costruzione che avrebbe dovuto rendere omaggio a Doris Miller, il marinaio afroamericano celebrato per il suo eroismo durante l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra le opzioni allo studio, riferisce la Cnn citando tre fonti, c'è quella di dedicare la nave a Donald Trump: una mossa che non ha precedenti, perché riguarderebbe un presidente ancora in carica.

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L'ipotesi Trump Due delle tre fonti interpellate dall'emittente statunitense hanno parlato di discussioni in corso sull'eventualità di legare il nome della portaerei all'attuale inquilino della Casa Bianca. Al momento non è chiaro quale denominazione la Marina intenda scegliere per l'unità. L'iniziativa, se confermata, rappresenterebbe uno strappo rispetto alla prassi, che tende a riservare simili omaggi a figure del passato. Leggi anche Poco cibo e docce ammuffite: militari allo stremo sulla Uss Lincoln

Chi era Doris Miller Durante il primo mandato di Trump, la Marina aveva annunciato che la portaerei di classe Ford sarebbe stata battezzata Uss Doris Miller, in onore del marinaio che il 7 dicembre 1941 contribuì a difendere le forze americane dall'assalto giapponese a Pearl Harbor. La sua figura è da tempo un simbolo del riconoscimento del contributo dei militari afroamericani nella Seconda guerra mondiale.

Le altre opzioni allo studio Secondo una delle fonti citate dalla Cnn, la Marina starebbe valutando in alternativa di intitolare a Miller un'altra nave da guerra. In parallelo, avrebbe raccomandato il conferimento al marinaio della Medal of Honor, la più alta onorificenza militare americana: un riconoscimento la cui autorizzazione spetta al Congresso e richiede l'approvazione dello stesso Trump. Leggi anche Giudice Usa: illegittimo nome di Trump al Kennedy Center, va rimosso