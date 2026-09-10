Un autobus turistico è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, tra le località di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni. Il mezzo si è ribaltato su un fianco finendo sotto la carreggiata: diverse persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite. Il pullman apparterrebbe alla compagnia olandese Oad. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo

Un incidente, che ha coinvolto un pullman turistico con 48 persone a bordo, ha causato diversi morti e feriti nella Svizzera orientale. La notizia è stata diffusa nella giornata di giovedì 10 settembre dalla polizia del cantone dei Grigioni, che ha comunicato quanto accaduto attraverso i propri canali social. Nelle stesse ore la Farnesina ha fatto sapere di essere al lavoro per accertare se tra le persone a bordo vi fossero connazionali.

La portavoce dell'ANVR, l'organizzazione centrale che riunisce le associazioni di categoria del settore turistico olandese, ha dichiarato a 'Blick' che le persone coinvolte sono turisti olandesi. La polizia non ha ancora confermato questa informazione.