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Svizzera, incidente bus turistico con 48 persone a bordo: diversi morti e feriti

Mondo
©Ansa

Un autobus turistico è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale, tra le località di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni. Il mezzo si è ribaltato su un fianco finendo sotto la carreggiata: diverse persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite. Il pullman apparterrebbe alla compagnia olandese Oad. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo

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Un incidente, che ha coinvolto un pullman turistico con 48 persone a bordo, ha causato diversi morti e feriti nella Svizzera orientale. La notizia è stata diffusa nella giornata di giovedì 10 settembre dalla polizia del cantone dei Grigioni, che ha comunicato quanto accaduto attraverso i propri canali social. Nelle stesse ore la Farnesina ha fatto sapere di essere al lavoro per accertare se tra le persone a bordo vi fossero connazionali.

La portavoce dell'ANVR, l'organizzazione centrale che riunisce le associazioni di categoria del settore turistico olandese, ha dichiarato a 'Blick' che le persone coinvolte sono turisti olandesi. La polizia non ha ancora confermato questa informazione.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità, il sinistro si è verificato lungo il tratto stradale che collega Susch e Zernez. Le immagini diffuse dai media locali mostrano l'autobus ribaltato su un fianco sotto la carreggiata, con numerosi soccorritori al lavoro attorno al mezzo e alcuni elicotteri fermi nelle vicinanze. La polizia ha confermato il coinvolgimento di "diversi servizi di emergenza" nelle operazioni. Al momento non sono state rese note né le dinamiche precise né il bilancio esatto delle vittime. Il mezzo coinvolto apparterrebbe alla Oad, compagnia turistica olandese che organizza viaggi in tutta Europa. Lo riferisce la stampa svizzera. Non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sul numero di passeggeri a bordo né sulla loro provenienza.

Dove è avvenuto l'incidente

Zernez, una delle due località tra cui si è verificato lo schianto, è considerata la porta d'accesso al Parco Nazionale Svizzero, ampia area alpina di circa 170 chilometri quadrati nella valle dell'Engadina. La zona, tra le più protette del Paese, conta oltre 100 chilometri di sentieri escursionistici ed è meta frequentata dal turismo naturalistico.

Le verifiche della Farnesina

Il ministero degli Esteri sta accertando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo del mezzo coinvolto nell'incidente mortale. Le verifiche sono in corso e non è al momento disponibile alcun riscontro ufficiale sulla nazionalità delle vittime o dei feriti. Il mezzo coinvolto apparterrebbe alla Oad, compagnia turistica olandese che organizza viaggi in tutta Europa. Lo riferisce la stampa svizzera. Non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sul numero di passeggeri a bordo.

 

La comunicazione della polizia

In un primo messaggio la polizia cantonale ha segnalato un incidente con un autobus da turismo tra le due località, indicando la presenza dei soccorritori sul posto. In un aggiornamento successivo le autorità hanno confermato la gravità del bilancio: "Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite". Ulteriori informazioni, hanno fatto sapere le forze dell'ordine, seguiranno nelle prossime ore.

epa12668626 Ambulances and rescue personnel approach the Congress Center following reports of a small fire, during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. EPA/LAURENT GILLIERON
SWITZERLAND WORLD ECONOMIC FORUM - ©Ansa

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